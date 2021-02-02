Смоляне быстро среагировали на пожар в доме соседей. Фото: из архива "КП".

ЧП произошло в ночь на 2 февраля в селе Остер Рославльского района. Дым и языки пламени увидели соседи - в момент пожара в доме никого не было. Люди не растерялись и позвонили в 112.

На место выезжали пожарные из 13-й части. Огонь удалось потушить. К счастью, никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

Причиной возгорания стала неисправность печного отопления.

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