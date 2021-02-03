Две автоледи перекрыли дорогу на дамбе в Смоленске. Фото: DRIVE2 Смоленск.

Сегодня утром на улице Нахимова в Смоленске автоледи не поделили дорогу.

— Две девушки схлестнулись на дамбе в сторону «Шарма», прямо на развороте через трамвайные пути, — сообщил очевидец в соцсети.

Несмотря на то, что повреждения у машин минимальные, а пострадавших нет, других участников дорожного движения случившееся сильно расстроило. Мелкое ДТП парализовало движение, перекрыв две полосы и поворот, находящийся в данном месте.