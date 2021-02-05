Из-за скользких дорог более 100 смолян ежедневно получают травмы. Фото: из архива "КП".

В смоленский травмпункт каждый день поступает более 100 человек - люди подскальзываются на скользкой дороге и получают переломы и растяжения, сообщает ГТРК-Смоленск. Часто бывает, что смоляне получают травмы, выходя из подъезда. Обычно это переломы рук, так как при падении человек пытается опереться на них.

- 30% из этих 100-120 человек – это дети. Очень много пожилых. Хотел бы предупредить людей, которые не работают и находятся на пенсии, быть аккуратнее, - посоветовал заведующий смоленским городским травмпунктом Александр Арсюков.