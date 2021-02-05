Памятники и воинские захоронения отремонтируют в Смоленской области. Фото: пресс-служба Духовщинского района.

В Духовщинском районе проведут ремонты памятников и воинских захоронений. С 2020 года регион участвует в федеральных программах по благоустройству территорий, посвящённых событиям Великой Отечественной войны. В 2021-м работы запланированы на мемориальном комплексе «Поле Памяти» в посёлке Озерный, а в деревне Спас-Углы Третьяковского сельского поселения благоустроят территорию памятника «Мемориал погибшим односельчанам».

Также в администрациях сельских поселений готовят программу, чтобы отремонтировать «Братскую могилу советским воинам и партизанам, погибшим в боях с фашистскими захватчиками» в селе Пречистое, «Монумент в честь воинов-односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны» в деревне Зимец Булгаковского сельского поселения и «Мемориал погибшим односельчанам» в деревне Третьяково.