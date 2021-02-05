В Смоленской области прошли обыски в районных администрациях. Фото: из архива "КП".

В Смоленской области прошли обыски по уголовному делу о халатности должностных лиц, сообщает пресс-служба СКР. По версии следствия, в 2019 году сотрудники районных администраций не смогли должным образом организовать аукционы на приобретение квартир для детей-сирот. А выделенные 10 миллионов рублей были возвращены в бюджет.

Кроме того, следствие проверяет более позднюю информацию - о том, что в 2006 году несовершеннолетняя девочка-сирота Гагаринского района не была признана нуждающейся в государственной поддержке. После того как осталась без попечения родителей она продолжила жить со старшей сестрой-инвалидом в деревне. Органы местного самоуправления не уделили должного внимания проблеме девочки - “не должным образом выполняли свои обязанности” по капремонту дома, где проживали две сестры, а после и вовсе передали квартиру, предназначенную для ребёнка, третьим лицам. Прошло 15 лет, девочка стала многодетной матерью, но положенную ей по закону жилплощадь так и не получила.

Следстватели изъяли документы по уголовному делу из администрации Гагаринского района.