На Крещение смолянин оскорбил полицейского в православном храме. Фото: из архива "КП".

Инцидент произошел 19 января 2020 года в церкви на улице Окопная. Что стало причиной конфликта мужчины с полицейским неизвестно.

В пресс-службе Промышленного районного суда сообщили, что полицейские пытались успокоить прихожанина, но тот на замечания не реагировал.

- За мелкое хулиганство смолянин получил двое суток административного ареста, - сообщили в суде.

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