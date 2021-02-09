Смоленскэнерго организовало неделю электробезопасности для маленьких читателей библиотеки No3 Смоленска. Фото: «Россети Центр Смоленскэнерго».

Первую неделю февраля 2021 года сотрудники филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» совместно с администрацией библиотеки № 3 им. Б.Л. Васильева г. Смоленска объявили тематической неделей электробезопасности. Она была проведена в онлайн-формате для детей - подписчиков группы в социальных сетях «Библиотека на Покровке». Энергетики подготовили серию тематических комиксов по электробезопасности, которые в доступной форме рассказывают детям о важных правилах поведения с электричеством в быту и на улице, соблюдение которых поможет сохранить жизнь и здоровье.

Дети были погружены в удивительный мир энергетики - красивый, интересный, но опасный. Вместе с героями Электрошей и ЛЭПчиком они узнали много нового и изучили правила безопасного обращения с электроэнергией. Закрепить знания помогли ответы на тест и кроссворд и путешествие героев по безопасному пути в гости.

«Наша библиотека успешно сотрудничает с филиалом «Россети Центр Смоленскэнерго». Подписчики и гости группы «Библиотека на Покровке» на платформе социальной сети ВКонтакте активно интересуются опубликованной информацией и видеоматериалами по электробезопасности. Участники мероприятий с благодарностью относятся к проделанной сотрудниками «Россети Центр Смоленскэнерго» работе, потому что весь информационный материал подготовлен очень интересно, в доступной для детей форме, актуален, так как правила поведения с электричеством в быту и на улице важно знать во избежание несчастных случаев», - отметила заведующая библиотекой № 3 им. Б.Л. Васильева-филиала МБУК «ЦБС» Людмила Владимировна Вдовина.

Профилактика стороннего, а особенно детского электротравматизма, является одним из приоритетных направлений деятельности Смоленскэнерго. Работа по этой теме ведется непрерывно – дети должны получать наглядные знания и запоминать правила поведения с электричеством постоянно, несмотря на эпидемиологическую обстановку. Онлайн-форматы мероприятий в этом помогают. «Неделя электробезопасности» стала вторым мероприятием в цикле онлайн-проекта энергетиков для читателей. Осенью прошлого года подписчики группы знакомились с правилами энергосбережения. В марте 2021 года запланировано проведение недели электробезопасности для взрослых в таком же формате.

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