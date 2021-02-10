Смоленский ТОС «Железнодорожник» предложил создать современную детскую площадку

Члены ТОС "Железнодорожник" предложили создать современную детскую площадку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смоляне из территориально-общественного самоуправления «Железнодорожник» выступили с инициативой создания и обустройства современной детской площадки. Инициатива была выдвинута на собрании по вопросу реализации проекта в сфере благоустройства территории ТОС.

Проект детской площадки смоляне решили разработать и реализовать вместе с органами местного самоуправления, сообщает пресс-служба городской администрации.

Проект примет участие в конкурсном отборе муниципальных образований региона, организованном Департаментом Смоленской области по внутренней политике. По итогу конкурса субсидии будут предоставлены лучшим проектам территориального общественного самоуправления в сфере благоустройства в 2021 году.

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