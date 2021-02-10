34-летний мужчина до смерти забил свою бабушку в Смоленске Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Смоленске 34-летний мужчина подозревается в убийстве своей бабушки. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленску, тело 87-летней женщины обнаружили в квартире одного из домов по улице Ломоносова. По результатам судебно-медицинской экспертизы, пенсионерка скончалась от черепно-мозговой травмы.

Правоохранительными органами было установлено, что между родственниками произошел конфликт, во время которого пьяный внук нанес по голове бабушки несколько ударов.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.