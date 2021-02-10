30 единиц лесопатрульной техники прибавилось в Смоленской области

Губернатор обсудил ключевые вопросы в сфере лесного хозяйства с Министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. Фото: admin-smolensk.ru.

Накануне в Москве прошла рабочая встреча Алексея Островского и Александра Козлова, в ходе которой обсуждались вопросы, касающиеся лесного хозяйства и подготовки к прохождению лесопожарного сезона.

Как сообщает пресс-служба администрации области, на территории региона продолжается реализация проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

В рамках его исполнения в 2020 году в регионе прибавилось 30 единиц лесопатрульной техники, но для более эффективной работы по данному вопросу требуется дополнительное оборудование.

Министр природных ресурсов и экологии сообщил, что Минприроды готово предоставить региону дополнительную технику. Также в Смоленской области будет увеличено число сотрудников государственной лесной охраны, появятся новые лесопожарные станции и т.д.

Ранее мы писали о том, что более 700 км газопроводов будет построено в Смоленской области к 2025 году.