Погода в Смоленской области 11 февраля: зима продолжает свирепствовать

11 февраля морозы в регионе усилятся до -24. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Смоленской области прогнозируется еще один морозный день. По информации Главного управления МЧС России по Смоленской области, в регионе небо будет облачным, временами будут прояснения.

По области ожидается: ночью -19°C, …-14°C, местами до -24, днем -14°C…-9°C.

В Смоленске: ночью -18°C…-16°C, днем -12°C…-10°C. Ночью местами, днем повсеместно будет идти небольшой снег. Гололедица сохранится. Ветер будет дуть северо-восточный, 5-10 м/с, днём возможны порывы до 14 м/с.

Смолян призывают держаться вдали от слабо-укрепленных конструкций, так как при сильных порывах ветра они крайне неустойчивы. При движении по улицам необходимо держаться подальше от домов с нависающими сосульками и снегом, сход скопившейся на крыше снежной массы и падение сосулек очень опасны. Водителей просят воздержаться от резких маневров, т.к. на дорогах скользко.