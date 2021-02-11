Погода в Смоленской области на 12 февраля: ожидаются порывы ветра и метель. Фото: из архива "КП".

На Смоленской области может обрушиться снежная вьюга. По информации Главного управления МЧС России по региону, 12 февраля ожидают выпадение сильных осадков. Такая погода сохранится днём и ночью.

Температура в области ожидается: ночью -18°C, …-13°C, днем -14°C…-9°C. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, порывы будут достигать 18 м/с. Атмосферное давление - 739 мм рт. столба.

Смолян предупреждают, что в такую погоду возможно ухудшение обстановки на дорогах. Снежные накаты и гололёд могут привести к ДТП. Пешеходов призывают ходить по расчищенным дорожкам, при переходе проезжей части, быть предельно внимательными. Водителей просят соблюдать скоростной режим.