В Смоленске коммунальщиков призвали приложить максимум сил на уборку снега. Фото: администрация Смоленска.

Мобилизировать силы призвал глава города Андрей Борисов.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями коммунальные службы города, ресурсоснабжающие организации работают в режиме повышенной готовности. Налажено взаимодействие между всеми структурами на случай аварийной ситуации, - прокомментировали в пресс-службе.

Представители городских властей отмечают, что все силы брошены на уборку улично-дорожной сети. Смолян просят не оставлять машины на обочинах, чтобы не мешать оперативной уборке.

Также в круглосуточном режиме идет уборка и вывоз снега на пешеходных улицах, в парках и скверах. На выходные дни городской Зеленстрой организовал аварийные дежурные бригады на случай падения деревьев. Для подстраховки жителей региона просят не оставляться машины в их непосредственной близости.

Также стало известно, что в выходные мобильные бригады выйдут в рейды по дворам, чтобы выявить УК, которые недобросовестно исполняют обязанности.