14 февраля влюбленным смолянам бесплатно покажут кино в «Современнике». Фото: Влад КОМЯКОВ

Влюбленные смоляне смогут бесплатно сходить в кино в День всех влюбленных, сообщает пресс-служба администрации города. В воскресенье в 14.30 в кинотеатре «Современник» все желающие со вторыми половинками посмотрят российскую картину «LOVE», продюсером и сценаристом которой выступил Сергей Светлаков.

В фильме рассказывается сразу о нескольких историях любви. В съемках приняли участие актер Юрий Стоянов, юмористы Тимур Батрутдинов, Екатерина Варнава, а также Ян Цапник, Камиль Ларин и Станислав Ярушин.