Смоленский Центр поддержки экспорта вошел в пятерку лучших в стране по итогам 2020 года. Фото: admin-smolensk.ru.

Российский экспортный центр составил годовой рейтинг Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) на основе ряда показателей, в том числе количества компаний, получивших услуги ЦПЭ и количества стран, в которые осуществлялись поставки. В пятерку лидеров помимо Московской, Белгородской, Ленинградской областей и Башкортостана вошла и Смоленская область.

Результаты регионов озвучил Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов на Всероссийской стратегической сессии «Создание комплексной системы поддержки экспорта МСП», проходившей в Московской области.

Смоленский ЦПЭ в 2020 году вывел на экспорт 64 субъекта МСП, из которых 20 продали товар за границу впервые, сообщает пресс-служба региональной администрации. По итогам проделанной работы объем поддержанного экспорта составил 15,861 млн долларов США, что более чем в 2 раза превышает прошлогоднее значение.

Центр активно развивает направление электронной торговли среди смоленских производителей, только в 2020 году он оплатил размещение продукции более 30 смоленских компаний на ведущих международных электронных торговых площадках: alibaba.com, ebay.com, amazon.com и др.