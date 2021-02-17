Смоляне пожаловались на график движения маршрутных автобусов. Фото: из архива администрации Смоленска.

Нарекания в адрес перевозчиков смоляне высказали в соцсетях.

– Утром маршруток совсем нет, от слова совсем, – пишет смолянка о третьем маршруте в паблике «Подслушано Смоленск» ВКонтакте. – Бастуют? Что за отношение?

– Если проезжает – то полная, два часа на остановке, – пишет другой подписчик по поводу графика движения 34-го маршрута.

Пользователи соцсети полагают, что перебои с транспортом связаны с плохой уборкой дорог в областном центре.

Ранее мэр Смоленска поручил коммунальщиков активизировать работу в снегопад.