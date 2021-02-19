Процедура замены паспорта изменилась в Смоленской области. Фото: УМВД России по Смоленской области.

В Смоленской области изменилась процедура замены паспорта. Согласно поправкам в новый административный регламент МВД, запрещена ретушь фотографий, фото сделанные в линзах, если человек носит очки – то должен быть в них, при этом стекла не должным быть темными, сообщает пресс-служба УМВД со ссылкой на заместителя начальника отдела по работе с гражданами РФ УВМ УМВД России по Смоленской области подполковник полиции Янину Корецкую.

Также запрещено фотографироваться в форме и в головных уборах, исключение религиозные убеждения. А фотография должна соответствовать возрасту.

В полиции отмечают, что изменились и форма заявления и реквизиты госпошлин. За оформление паспорта - 300 рублей, за выдачу документа взамен утраченного или испорченного - 1500 рублей. При записи через портал Госуслуг размер пошлины уменьшается на 30 процентов.