Смоляне за три года не забрали более 40 тысяч документов на недвижимость. Фото: Юлия Пыхалова.

Смоляне за три года жители не забрали более 40 тысяч документов на недвижимость. В основном, они касаются прав на объекты, которые были подготовлены после оказания госуслуг.

В настоящее время все документы переданы в архив, но их еще можно забрать.

- Запросить документы из архива Кадастровой палаты по Смоленской области можно в офисах территориального/межрайонного отделов учреждения, написав заявление на выдачу невостребованных документов, - сообщили в Кадастровой палате. - Если бумаги поданы по экстерриториальному признаку через офис приема Кадастровой палаты, то получить их можно там же в соответствии с графиком приема.

О наличии документов в архиве Кадастровой палаты можно узнать по телефонам: 8 (4812) 30-70-04 (доб. 2054) и 8 (4812) 30-70-04 (доб. 2047).