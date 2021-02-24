16 тысяч смоленских школьников поучаствовали в акции «Добрая суббота». Фото: Smoladmin.ru.

В областном центре в рамках еженедельной акции «Добрая суббота» прошли общешкольные уроки, носящие название «Дай пять». В рамках уроков старшеклассники помогали ученикам младших классов в усвоении материалов школьной программы, сообщает пресс-служба администрации города.

В проекте приняли участие все 43 школы областного центра, а задействованы — почти 16 тысяч школьников.

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