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Общество

16 тысяч смоленских школьников поучаствовали в акции «Добрая суббота»

Общешкольный урок «Дай пять» состоялся во всех 43 школах Смоленска
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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16 тысяч смоленских школьников поучаствовали в акции «Добрая суббота». Фото: Smoladmin.ru.

16 тысяч смоленских школьников поучаствовали в акции «Добрая суббота». Фото: Smoladmin.ru.

В областном центре в рамках еженедельной акции «Добрая суббота» прошли общешкольные уроки, носящие название «Дай пять». В рамках уроков старшеклассники помогали ученикам младших классов в усвоении материалов школьной программы, сообщает пресс-служба администрации города.

В проекте приняли участие все 43 школы областного центра, а задействованы — почти 16 тысяч школьников.

Ранее мы писали о том, что конкурс социальных проектов стартовал в Смоленской области.