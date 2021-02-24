С начала 2021 в Смоленске ликвидировали более 500 надписей, рекламирующих наркотики. Фото: Smoladmin.ru.

На недавнем совещании в мэрии Глава Смоленска Андрей Борисов уделил особое внимание проблеме незаконных уличных надписей, рекламирующих наркотики. Градоначальник поручил профильным службам усилить контроль за устранением незаконных надписей.

В рамках противодействию незаконному обороту наркотиков во всех трех районах города — Ленинском, Промышленном и Заднепровском — ведется постоянная профилактическая работа. С начала 2021 года было ликвидировано более пятисот подобных надписей, сообщает пресс-служба городской администрации.