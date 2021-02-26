Смоляне жалуются на снежные наледи на тротуарах и огромные лужи

На некоторых участках дорог и межквартальных проездах пройти можно только по снежным глыбам на обочинах, а перейти дорогу разве что только вплавь. Фото: Ольга Петрова.

Шквал недовольства высказывают смоляне в соцсетях по поводу скользких тротуаров и огромных луж в городе.

– Сейчас страшно и машину припарковать и вообще ходить около домов. У нас же как – начинают что-то делать только после того, как что-то случается, – пишем смолянка в соцсетях.

– На город совсем забили – крыши не чистят, снег не вывозят, – прокомментировал положение дел другой местный житель.

Между тем, инициативные смоляне готовы сами бороться с распутицей, правда, сомневаются законно ли поступят. Один из смолян опубликовал в соцсети объявление с просьбой помочь найти поддоны, которые можно было бы положить на тротуар рядом с ТЦ «Атмосфера». Ведь в настоящее время участок к автобусной остановке напоминает одну большую лужу. Однако, местные жители усомнились в правомочности такого решения проблемы и сообщили, что инициатора могут привлечь к административной ответственности – за мусор в общественном месте, например.