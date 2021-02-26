Сводный план тушения лесных пожаров на 2021 год утвержден в Смоленской области. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Работа над планом началась в конце 2020 года, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, и заняла несколько месяцев. В настоящее время документ вступил в силу. В Плане отражены все силы и средства, участвующие в тушении лесных пожаров на территории области, мероприятия по защите населенных пунктов от угрозы лесных пожаров, а так же координация действий всех участников тушения.