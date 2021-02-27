Доходы в бюджет Смоленска выросли на 1 млрд рублей. Фото: smolsovet.ru.

Доходы в бюджет Смоленска выросли на 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба городского парламента. Таким образом, поступления составят 7,1 млрд рублей.

Безвозмездные поступления составят 3,7 млрд рублей и возрастут на 916,7 млн рублей за счет увеличения.

По словам спикера горсовета Виктории Макаровой, средства будут распределены строго в соответствии с наказами избирателей.

- Каждый депутат имеет те или иные поручения от населения. Мы находимся в тесном контакте со смолянами и знаем, где особенно нужна наша помощь. Основная масса, конечно, касается социальной сферы и связана с помощью нашим образовательным и дошкольным учреждениям, - сообщила после окончания заседания Виктория Макарова.

Напомним, все депутаты Смоленского городского Совета, в том числе и председатель, осуществляют свои полномочия на непостоянной основе, то есть на общественных началах без зарплаты.