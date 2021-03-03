СК Смоленской области возбудил уголовное дело по итогам совместного приема Сергея Неверова и Анатолия Уханова

Фото: smolensk.er.ru.

В ноябре прошлого года жительница Дорогобужского района Алена Васильевна привезла свою мать в лечебное учреждение с жалобами на головокружение и боли в суставах. Спустя месяц 68-летняя женщина скончалась.

Смолянка рассказала руководителю фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергею Неверову и руководителю СУ СК России по Смоленской области Анатолию Уханову о том, что на протяжении всего лечения врачи не могли поставить диагноз и не подпускали к матери для надлежащего ухода. По мнению обратившейся, неправильное оказание медицинской помощи и стало причиной гибели.

- С каждым звонком я понимала, что ей становится все хуже и хуже. Она не могла элементарно перемещаться по палате, похудела на 10-15 килограммов. Должного ухода и лечения она так и не получила. Только после смерти ей поставили отек мозга, интоксикацию организма и гнойную пневмонию, - рассказала Алена Васильевна.

Смолянка направила обращения в профильный Департамент, прокуратуру, Следственный комитет. Однако внутренняя проверка нарушений не нашла. По итогам встречи руководитель СУ СК России по Смоленской области Анатолий Уханов заявил о возбуждении уголовного дела.

- Будет назначена экспертиза. Мы будем добиваться истины, - отметил он.

Это уже не первый случай, когда в рамках приема Сергея Неверова и Анатолия Уханова возбуждается уголовное дело. Подобный формат совместной работы продолжится, сообщает пресс-служба регионального отделения партии “Единая Россия”.

- Нам сейчас требуется восстановление истинной картины, в чем была причина гибели смолянки. Очень важно, что подобные приемы граждан дают возможность оперативно включиться в решение проблемы, - подытожил Сергей Неверов.