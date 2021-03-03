У 23-летнего смолянина изъяли поддельные купюры на сумму 265 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области изъяли поддельную купюру номиналом 5 тысяч рублей. Фальшивку нашли в торговой точке по продаже табака в одном из ТРЦ Смоленска. После проведения оперативно-розыскных мероприятий, правоохранительные органы вышли на жителя Смоленского района 1997 года рождения.

По месту жительства мужчины обнаружили еще 53 поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей. Подозреваемый пояснил, что купил в Интернете 70 поддельных купюр, часть из них уничтожил во время съемок видео, а несколько решил использовать “по назначению”.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области, против мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.