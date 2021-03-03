Стало известно, где смоляне смогут купить цветы в преддверии 8 марта

С 4 по 8 марта смоляне смогут купить цветы в официальных точках продаж. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сайте городской администрации опубликовали адреса официальных точек продаж цветочной продукции. Они будут работать ежедневно с 4 по 8 марта.

Ленинский район

ул. Николаева, возле дома 16; ул. Кирова, возле дома 19; ул. Багратиона, напротив магазина «Эльдорадо»; возле трамвайного кольца; ул. Октябрьской революции, возле домов 9, 13; 22.

Промышленный район

ул. Крупской, возле ТЦ «Белые ночи»; пл. Победы (остановка трамвая «Кинотеатр «Октябрь»); ул. Петра Алексеева, возле дома 2/37; ул. Рыленкова, возле дома 35; ул. 25 Сентября, возле дома 44; мкр-н Южный, возле дома 27.

Заднепровский район

ул. Кутузова, возле дома 2, за магазином «Перекресток»; ул. Лавочкина, между домами 52 и 54; ул. Валентины Гризодубовой, возле дома 1, в районе магазина «Магнит».