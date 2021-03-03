В Смоленской области пройдет конкурс на лучшего работодателя. Фото: Олег Укладов

Конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, расположенных на территории региона, пройдет в Смоленской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Основной целью смотра-конкурса является привлечение организаций к активному проведению мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда, углубленному изучению и наработке навыков организации и реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на рабочих местах.

Конкурс пройдет по следующим 5 номинациям:

1. «Лучшее состояние условий и охраны труда в организациях с численностью работающих до 100 человек»;

2. «Лучшее состояние условий и охраны труда в организациях с численностью работающих до 500 человек»;

3. «Лучшее состояние условий и охраны труда в организациях с численностью работающих до 1 000 человек»;

4. «Лучшее состояние условий и охраны труда в организациях с численностью работающих свыше 1 000 человек»;

5. «Лучшая работа по информированию работников по вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих местах среди работодателей».

Для участия организации с 19 февраля по 31 марта 2021 года должны предоставить заявки на участие по форме согласно приложению № 1 в Департамент Смоленской области по социальному развитию по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 23, кабинет 42 (отдел охраны труда).