Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Суд вынес приговор смолянке, опубликовавшей видео про дело Влада Бахова

Истцы требовали компенсацию в размере 500 тысяч рублей каждому
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Суд вынес приговор смолянке, опубликовавшей видео про дело Влада Бахова.

Суд вынес приговор смолянке, опубликовавшей видео про дело Влада Бахова.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ютуб-канале «Margaret Brave» в апреле прошлого года было опубликовано видео под названием «12 «ангелов», в котором смолянка говорила о причастных к делу пропавшего подростка Влада Бахова. Сразу несколько человек заявили на автора ролика в суд и потребовали компенсацию 500 тысяч рублей каждый. Они нашли информацию, озвученную в видео, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию.

- Решением Духовщинского районного суда Смоленской области от 31.08.2020, истцам отказано в иске к ответчику, при этом суд первой инстанции пришел к выводу о том, что действия ответчика не были направлены на распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию истцов, а сводились к суждению, сформировавшемуся в ходе общения с истцами, на основании мнения третьих лиц и личных убеждений, - говорится в пресс-релизе Смоленского областного суда.

Судебная коллегия установила факт распространения ответчиком в отношении истцов сведений оскорбительного, негативного и порочащего характера. Смолянке придется выплатить компенсацию по 20 тысяч рублей каждому истцу за моральный ущерб.