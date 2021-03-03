Суд вынес приговор смолянке, опубликовавшей видео про дело Влада Бахова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ютуб-канале «Margaret Brave» в апреле прошлого года было опубликовано видео под названием «12 «ангелов», в котором смолянка говорила о причастных к делу пропавшего подростка Влада Бахова. Сразу несколько человек заявили на автора ролика в суд и потребовали компенсацию 500 тысяч рублей каждый. Они нашли информацию, озвученную в видео, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию.

- Решением Духовщинского районного суда Смоленской области от 31.08.2020, истцам отказано в иске к ответчику, при этом суд первой инстанции пришел к выводу о том, что действия ответчика не были направлены на распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию истцов, а сводились к суждению, сформировавшемуся в ходе общения с истцами, на основании мнения третьих лиц и личных убеждений, - говорится в пресс-релизе Смоленского областного суда.

Судебная коллегия установила факт распространения ответчиком в отношении истцов сведений оскорбительного, негативного и порочащего характера. Смолянке придется выплатить компенсацию по 20 тысяч рублей каждому истцу за моральный ущерб.