Смоляне смогут бесплатно вакцинировать домашних животных от бешенства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Смоляне смогут бесплатно вакцинировать питомцев от бешенства. Об этом рассказали на сайте региональной Госветслужбы. Для жителей Промышленного района акция стартует 22 марта и будет проходить по 14 апреля. Питомцев Ленинского района будут вакцинировать с 14 апреля по 06 мая, Заднепровского - с 12 мая по 6 июля.

Вакцинировать животных бесплатной вакциной «Рабикан» можно по адресам: улица Кооперативная 13/2, Большая Краснофлотская 13. Подробную информацию можно найти на сайте Госветслужбы или же уточнить по телефонам: 8 904-368-87-78, 38-04-90.