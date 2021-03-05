В Смоленске главой департамента здравоохранения стал Артем Буллих. Фото: департамент здравоохранения Москвы.

В Смоленске главой департамента здравоохранения стал Артем Буллих, сообщают ряд местных СМИ, ссылаясь на источник в администрации. До назначения на должность Артем Владимирович работал главврачом в Одинцовской областной больнице.

Напомним, новый руководитель занял кресло Сергея Герасимова, который несколько месяцев временно возглавлял департамент, после ухода Елены Войтовой.

Теперь Сергей Герасимов возглавляет Ярцевскую ЦРБ, а Елена Войтова около года поликлинику №4.