Дистанционные мошенники похитили у смолян более 2,5 млн рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

От действий аферистов пострадали трое смолян. В первом случае старушка доверилась звонившим и, чтобы защитить свой счет от несанкционированного списания средств, по незнанию оформила кредит на сумму более 2,2 млн рублей. А затем… перевела их мошеннику.

Во втором случае смолянка 1965 года рождения поверила лжесотруднику Пенсионного фонда, который сообщил о том, что ей положена денежная выплата. Введенная в заблуждение, она осталась без 34 тысяч рублей.

В третьем случае жертвой стала смолянка 1967 года рождения.

- Женщина по рабочим вопросам находилась в Москве. Чтобы вернуться обратно в Смоленск, она решила воспользоваться услугами сервиса «Bla Bla car». Найдя на сайте подходящее объявление, она списалась с тем, кто его разместил. В ответ ей была прислана ссылка, по которой она перешла для оплаты услуг. Перейдя по ней женщина осталась без 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По всем случаям проходит проверка, возбуждены уголовные дела.