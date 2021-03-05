В Смоленской области приставы заставили отца-алиментщика платить детям. Фото: УФСС России по Смоленской области.

Житель Руднянского района задолжал семье 380 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП России по Смоленской области. Мужчина долгое время не оплачивал содержание детей, которых оставил. Судебные приставы неоднократно пытались вразумить нерадивого отца, но он отказывался вести диалог.

И тогда было принято решение наложить арест на счета должника и запретить его выезд из страны. Мужчина и на эти меры не отреагировал. Действенным оказалось объявление его в розыск и уже через некоторое время его доставили в отдел.

- После отработки 40 часов обязательных работ, смолянин устроился на официальную работу и стал помогать семье, - сообщили в УФСС России по Смоленской области.