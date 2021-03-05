Более 25 тысяч смолян смогли победить коронавирус. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более 25 тысяч смолян смогли победить коронавирус, сообщает столичный Оперативный штаб. При этом число официально зарегистрированных случаев достигло 26 585. 641 человек скончался.

В регионе продолжает снижаться число новых заражений. За последние сутки выявлено 72 случая, 57 пациентов выздоровели, 6 человек погибли.

Ранее «КП» писала, что в департаменте здравоохранения назначен новый начальник. Ведомство возглавил Артем Буллих.