Смоляне возмутились поступком автовладельца, раздавившего стаю голубей

Фото: vk.com/black.smolensk

Смолянка, ставшая свидетельницей неоднозначного поступка автовладельца, поделилась возмущениями в соцсети. По ее словам, машина, выезжающая из двора, неожиданно ускорилась и въехала в стаю голубей.

- Итог: три трупика в луже собственной крови. И нет, он не торопился выехать на главную дорогу, увидев окошко между машин - движение там было плотное, он тут же притормозил и стоял некоторое время на выезде, - пишет смолянка.

- Какой ужас, - пишут комментаторы. - Такие могут и в толпу людей въехать.

Ранее мы писали о том, что 41-летнего смолянина подозревают в убийстве знакомого.