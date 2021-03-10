Смоленские оперативники раскрыли кражу автомобиля. Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Починковского района 1974 года рождения обратился в правоохранительные органы с заявлением о хищении автомобиля. На место происшествия незамедлительно направилась следственно-оперативная группа. Со слов потерпевшего стражи порядка установили, что он приехал в гости в районный центр и припарковал авто возле частного дома, при этом не закрыл его и оставил ключи в замке зажигания, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

В какой-то момент знакомые потерпевшего заметили, что машина уезжает, хотя ее владелец находится дома. Из-за темного времени суток вора распознать сразу не удалось. В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался неоднократно ранее судимый местный житель 1992 года рождения, который был задержан в Рославле. Он сообщил, что сдал автомобил на запчасти, а все полученные деньги уже потратил на личные нужды.

Следственным отделом МО МВД России «Починковский» возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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