Департамент здравоохранения Смоленской области проверит морг, чудовищные кадры из которого попали в сеть

Фото: vk.com/podslushanovsafonovo

Ужасающими кадрами из морга в Сафонове поделился местный житель в одном из пабликов в социальной сети. Трупы лежат на столе и на полу в кабинете, который, судя по фотографии, не предназначен для этого. Тела умерших "хранятся" подобным образом из-за того, что камеры в морге переполнены.

- Это вызывает шок, а для работников морга — это просто будни, — добавил автор поста.

- По результатам проверки при подтверждении информации, будут приняты меры, в том числе административного воздействия в отношении виновных лиц, — прокомментировали в Департаменте здравоохранения региона.