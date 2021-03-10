За январь и февраль 2021 года пожарные спасли 41 человека в Смоленской области

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ГУ МЧС России по Смоленской области опубликовало статистику пожаров и их последствия за 2021 год. По итогам января и февраля, в регионе зарегистрировано 264 пожара, из которых 66 - в самом Смоленске. 115 пожаров произошло в жилых домах, 12 - в дачных. Различные постройки (бани, гаражи, сараи и т.д.) горели 57 раз, а 19 раз воспламенялись транспортные средства.

За прошедшие два месяца пожары унесли жизни 22 смолян, 7 человек получили ожоги и различные травмы. 41 человека пожарные спасли, а 67 - эвакуировали из-за возможной угрозы.

Самая частая причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем. По этой причине зафиксировано 93 случая, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.