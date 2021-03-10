Смолянин ищет автоледи, которая скрылась с места ДТП. Фото: Евгения ГУСЕВА

8 марта приблизительно в 19:00 автоледи на черном “Infinity” врезалась в припаркованный автомобиль ВАЗ 2105 и скрылась с места ДТП, пишет владелец пострадавшего имущества в соцсетях. Инцидент произошел во дворе между домами № 7 по улице Николаева и № 24 по улице Октябрьской революции.

- Стукнула и уехала, в состоянии шока не запомнил весь номер. Во время ДТП стояли и другие машины, возможно, кто-то запомнил номер или на регистраторе был замечен, - обратился к смолянам водитель.

Автоледи врезалась в заднее левое крыло и повредила крепление бампера ВАЗ 2105. Свидетелей просят обратиться в Госавтоинспекцию.

Ранее мы писали о том, что смоленские оперативники раскрыли кражу автомобиля.