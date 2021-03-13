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Происшествия13 марта 2021 9:02

Смолянин, который незаконно трудоустраивал мигрантов, попытался дать взятку инспектору

Мужчину предупредили, что взятка уголовно наказуема, но его это не остановило
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянин, который незаконно трудоустраивал мигрантов, попытался дать взятку инспектору.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Смоленском районе гражданин попытался дать взятку сотруднику полиции, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Все началось с того, что сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Смоленскому району выявили факт незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан.

Работодатель – мужчина 1975 года рождения - был вызван в отдел для дальнейшего разбирательства. Находясь в служебном кабинете, он стал просить инспектора не привлекать его к административной ответственности. Мужчина пошёл на крайние меры: предложил сотруднику полиции денежное вознаграждение. Когда ему напомнили, что это противоправное действие, мужчина не остановился и вложил 15 тысяч рублей в тетрадь на столе.

Сотрудник полиции сообщила о данном факте в дежурную часть. Против работодателя возбуждено уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки, максимальное наказание, которое ему грозит - лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки или без такового. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Криминал