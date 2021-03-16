Смолянина подозревают в незаконном отстреле лося. Фото: из архива "КП".

Инцидент произошел в Краснинском районе. После сообщения о выстрелах, на предполагаемое место охоты выехала следственно-оперативная группа. В лесу сотрудники полиции нашли разделанную тушу лося и следы, ведущие в сторону деревни.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к незаконной охоте жителя деревни Зибрики 1977 года рождения, - рассказали в ведомстве.

У смолянина нашли незарегистрированное ружье, топор со следами крови и самодельные санки для перевозки мяса. При этом лицензии на охоту у мужчины не было. Сумма ущерба живой природе составила около 520 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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