Смоленского рецидивиста приговорили к реальному сроку за кражу

Смоленского рецидивиста приговорили к реальному сроку за кражи. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Промышленный районный суд г. Смоленска признал виновным смолянина, неоднократно совершившего преступления. В материалах дела говорится о том, что еще в 25 марта 2019 года мужчина украл ноутбук стоимостью в 20 000 рублей из квартиры своей матери и скрылся с места преступления.

Несколькими месяцами позже мужчина неоднократно совершал кражи. За сентябрь 2019 года он дважды похитил различные шампуни и другие уходовые средства из магазинов Смоленска на общую сумму более 4000 рублей. В ноябре того же года он воровал из разных магазинов шоколад и косметику, также похитил смартфон своего собутыльника, причинив тому ущерб на сумму более 7900 рублей, сообщает пресс-служба Промышленного районного суда.

Наказание смолянину было назначено с учетом в его действиях рецидива преступлений в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний. Мужчине придется провести в исправительной колонии строгого режима 2 года и 6 месяцев. Также ему придется возместить весь причиненный материальный ущерб.