Под Смоленском дистанционные мошенники украли деньги 72-летней пенсионерки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередной жертвой дистанционных мошенников стала жительница Ярцево в Смоленской области. Женщина 1948 года рождения обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что неизвестный под предлогом покупки квартиры по объявлению в Интернете завладел ее деньгами. Потеря пенсионерки составила 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Злоумышленник пообещал перевести на банковскую карту женщины задаток за квартиру и попросил ее подойти к банкомату и выполнить ряд операций, в результате которых заявительница самостоятельно перевела ему деньги.

По данному факту полиция проводит проверку.