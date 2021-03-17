В администрации Смоленска наградили лучших муниципальных служащих

Фото: Smoladmin.ru.

В городской администрации подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий Администрации города Смоленска». По итогу 2020 года первое место заняла Лиморова Валентина Викторовна, ведущий специалист сектора Промышленного района отдела охраны прав детей Управления опеки и попечительства, сообщает пресс-служба администрации.

Также лауреатами конкурса стали Павлова Екатерина Владимировна, начальник отдела правовой экспертизы правового управления, Юшкова Анна Сергеевна, заместитель начальника управления инвестиций, Устинова Татьяна Михайловна, начальник отдела труда и приватизации имущества Администрации Заднепровского района и Кулагина Анна Владимировна, главный специалист отдела торговли, общественного питания и бытового обслуживания Администрации Промышленного района.

Победителей и лауреатов наградил замглавы города Смоленска по инвестициям и комплексному развитию Евгений Лосев.