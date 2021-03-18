В Смоленске детей-инвалидов обучающихся на дому хотят обеспечить бесплатным питанием. Фото: из архива администрации г. Смоленска.

Вопрос был рассмотрен депутатами накануне в горсовете. Отметим, дети получали завтраки за счет областного бюджета, а с начала нового учебного года еду покупают за федеральные деньги. Поскольку сложилась экономия, по предложению фракции партии «Единая Россия» в конце прошлого года удалось дополнительно увеличить расходы на предоставление завтраков и обедов для отдельных категорий детей.

Инициативу планируют рассмотреть на ближайшей сессии, рассказала председатель Смоленского городского Совета Виктория Макарова.

В свою очередь, начальник управления образования и молодёжной политики Администрации города Смоленска Ольга Гильденкова добавила, что горячее питание может быть заменено продуктовым набором либо деньгами.