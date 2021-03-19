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Происшествия19 марта 2021 13:51

Под Смоленском подростки до смерти забили прохожего за 550 рублей

Мужчина встретился трем парням на улице
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Под Смоленском трое подростков до смерти забили прохожего за 550 рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Троих подростков 15-17 лет будут судить в Смоленской области за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, грабеж, разбой и кражу.

Доказано, что они дважды напали на прохожих и отобрали ценные вещи и деньги.

Первый случай произошел около 05.00 18 августа 2020 года в районе дома № 16 по ул. М. Горького города Ярцево. Парни познакомились с местным жителем, 1979 года рождения, который находился в стоянии алкогольного опьянения.

- Подростки открыто похитили у нового знакомого сотовый телефон и деньги в сумме 2 тысяч рублей. После чего один из злоумышленников, воспользовавшись состоянием опьянения потерпевшего, проследовал с ним домой, откуда тайно похитил шуруповерт, - сообщили в СУ СК России по Смоленской области.

Но украденного молодежи оказалось мало – и через два часа они напали еще на одного прохожего – мужчину 1978 года рождения. Подростки жестоко избили человека, а их добычей стали 550 рублей. Пострадавшему была оказана помощь, но через 12 дней он скончался в больнице.

Уголовное дело в отношении подростков направлено в суд.

Криминал