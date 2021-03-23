В центре Смоленска будет ограничено движение сразу на нескольких улицах. Фото: Мария ЛЕНЦ

По информации пресс-службы городской администрации, в ближайшие дни будет ограничено дорожное движение по улицам Пржевальского, Коненкова (участок от дома 2/12 по улице Коненкова до улицы Козлова), на перекресте улиц Маяковского, Коненкова и Глинки.

Ремонт начнется с замены инженерных коммуникаций ориентировочно 25 марта. Подрядчик планирует выполнить эти работы в сжатые сроки. Будет применен хорошо зарекомендовавший себя метод горизонтально направленного бурения, который позволяет избежать сплошных раскопов.

После замены подземных коммуникаций строители приступят к ремонту дорожной одежды. Планируется замена асфальтобетонного покрытия проезжей части дороги, бортового камня и ремонт тротуаров.