В Смоленске снесут незаконные постройки на улице Рыленкова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации города Смоленска уведомили собственников трех незаконно установленных объектов о том, что до 29 марта сооружения нужно демонтировать.

Все объекты расположены с северной стороны дома № 77 по улице Рыленкова. Среди них два гаража площадью 15,6 и 16,4 кв. метра соответственно, а также ограждение длиной 10 метров, выполненное из металлических труб, между которыми натянут трос.

В случае, если в течение срока, установленного актом о выявлении, объекты не будут демонтированы, уполномоченным органом Администрации города Смоленска будет осуществлен демонтаж данных объектов, в соответствии с Положением о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков, демонтажа неправомерно размещенных некапитальных строений, сооружений и переноса иных движимых объектов на территории города Смоленска, утвержденным решением Смоленского городского Совета от 28.12.2012 № 804.

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