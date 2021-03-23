В Смоленской области планируют запустить завод по производству грунтов

В Смоленской области появится завод по производству грунтов. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Рославльском районе Смоленской области планируют запустить завод по производству грунтов. Об этом рассказала пресс-служба областной администрации.

Предприятие «Русская торфяная компания» занимается подготовкой торфяных продуктов. В новом заводе запустят производство грунтов, субстратов и тукосмесей. Эти продукты используют в агросекторе и садоводстве не только в России, но и зарубежом.

Объем инвестиций по первому этапу составит более 500 млн. рублей. Планируется создание порядка 50 новых рабочих мест.

- В перспективе до 2025 года компания намеревается построить на Смоленщине ещё несколько заводов, увеличив тем самым инвестирование в экономику нашего региона более чем в три раза – до 1,7 млрд,- рассказали в пресс-службе.