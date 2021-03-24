Задержали смолянина, угнавшего машину из автомойки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечером 20 марта в полицию поступило сообщение от жителя поселка Хиславичи об угоне автомобиля «БМВ» со стоянки автомойки, расположенной на Краснинском шоссе в Смоленске. Мужчина рассказал, что несколько дней назад пригнал свою иномарку для химчистки, оставив администратору ключи от замка зажигания, а затем узнал, что машина угнана.

Позже машина, уже "побитая", была обнаружена на обочине дороги на Краснинском шоссе, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Как выяснилось, к преступлению причастен работник автомойки, неоднократно судимый за кражи и угон житель Краснинского района 1998 года рождения.

Полицейские задержали подозреваемого на территории автомойки, куда он вернулся после совершения ДТП на угнанной иномарке. При себе у него имелись планшетный компьютер, сотовый телефон и деньги в размере 8 000 рублей.

Смолянин свой поступок объяснил состоянием алкогольного опьянения. В ходе беседы он пояснил сотрудникам полиции, что ключи от иномарки он похитил со столика администратора, захотев покататься на автомобиле. После совершения ДТП он вернулся на автомойку, где похитил имущество, и хотел скрыться.

Против мужчины возбуждены уголовные дела («Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.