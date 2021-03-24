Смолянам напомнили про болезнь, которая не ушла на карантин. Фото: Алексей ФОКИН

24 марта во всей стране отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.

Туберкулез - страшное заболевание, которое много веков преследует человечество. В разные времена это заболевание не щадило ни бедных, ни богатых. Уникальность и главная опасность заболевания заключается в том, что микробактерии туберкулеза способны поражать практически все органы и ткани человеческого организма. Чаще всего, примерно в 95 процентах случаев, они локализуются в органах дыхания.

Сегодня заболеваемость туберкулезом на 100 тысяч населения в России составляет 41,2 человека, но что радует – это ниже среднего общемирового значения. Уровень заболеваемости в Смоленской области в 2020 году снизился на 19,8% и составил 31,1 на 100 тысяч населения.

Только регулярное врачебное наблюдение может защитить человека и его близких от этой смертельно опасной болезни, говорит главный врач ОГБУЗ «Смоленский областной противотуберкулезный клинический диспансер», главный внештатный специалист фтизиатр Департамента Смоленской области по здравоохранению Михаил Гуденков.

– Охват населения профосмотрами из-за пандемии снизился на 10 процентов, – отмечает Михаил Александрович. – Но постепенно ограничения начинают снимать. И сегодня в проведении флюорографии заинтересован не только фтизиатр, но и, в первую очередь, сам человек. Сегодня в учреждениях здравоохранения установлены цифровые малодозные флюорографические установки. Доза лучевой нагрузки при проведении снимка ничтожно мала, по сравнению с той, что мы получаем от естественной солнечной инсталляции. Чем раньше выявлен туберкулез – тем меньше вреда он нанес организму человека и его окружению.